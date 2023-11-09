Afet bölgesinde hukuksal mücadele ortaklaştırılmalı

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından düzenlenen Deprem Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi paylaşıldı.

Raporda “Deprem bölgesinde 3,8 milyon insan çalışmaktaydı. Depremle birlikte, illerde; kitlesel işsizlik, istihdam yetersizliği, kayıt dışı istihdamda artış açığa ortaya çıktı. Ücretli çalışanların sayısı yüzde 23,6 (226 bin), işyeri sayısı ise yüzde 20,2 (66 binden fazla) düşmüş. En yüksek düşüşler ise; Adıyaman, Hatay, Malatya ve Maraş’ta gerçekleşti” denildi. Raporda şunlar da yer aldı: "Deprem bölgelerinde hukuksal mücadele ortaklaştırılmalı. ÇED raporunun kaldırılmasına dair bir ortak çalışma yapılmalı."