İnşaat politikaları ölümcül

Hatay’da düzenlenen "Deprem Çalıştayı"nda, iktidarın talana ve rant politikalarına dikkat çekildi. Uzmanlar "Özelleştirme politikaların sonuçlarını deprem sırasında ve deprem sonrasında bir kez daha yaşadık” dedi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından düzenlenen "Deprem Çalıştayı", 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde Hatay’ın Defne ilçesinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, AKP iktidarının çıkardığı imar aflarının depremlerde ölümleri artırdığına dikkat çekilerek "İktidarların, özellikle de AKP iktidarının özelleştirme politikaların sonuçlarını çok somut şekilde deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında bütün yıkıcılığı ve öldürücülüğüyle bir kez daha yaşadık" denildi.

DAHA ÇOK ÖLÜYORUZ

Çalıştayda deprem, kent politikaları, özelleştirme politikaları, sağlık politikaları, kamusal hizmetlerin yeniden inşası ve depremin ekonomi politiği gibi başlıklar ele alındı. KESK Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Maraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremin daha fazla can almasının nedenlerini şöyle özetledi: “Ranta ve talana dayalı AKP-MHP iktidarının tüm kamusal hizmetleri tasfiye etmiş olması; deprem öncesinde depreme dayanıklı olmayan yapılaşmanın yanı sıra her defasında oy uğrana çıkardıkları imar aflarıyla ölüm kusan fay hatları üzerinde inşaatlara izin vermeleri ve buralardan kendi yandaşlarını zenginleştirmeleri neden oldu. Bunu havalimanlarının, hastanelerin, okulların, bütün kamusal hizmet veren yerlerin uygun yapılmayışıyla, rant politikasına teslim edilmesiyle gördük. İktidar aynı rant ve talan politikasını devam ettiriyor. Bir kez daha gördük ki iktidar halkına karşı sermayeden yana taraf olduğunda biz daha çok ölüyoruz.”