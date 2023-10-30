Afetzedeler kış aylarını konteynerlerde karşılıyor

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki depremzedeler kışı konteynerlerde karşılıyor. MA’da yer alan habere göre, depremzedeler evlerinin bir an önce yapılması yönünde yetkililere çağrı yaptı.

Depremde evleri yıkıldığı için eşiyle birlikte konteynerde kalan 60 yaşındaki Cemile Daydaş, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı: “Kıyafetimizi koyacak yer yok. Evler yapılacak mı, yapılmayacak mı belli değil. Rezillik. Tek isteğimiz evimizin yapılması. Konteynerlerde yer olmadığı için yiyeceklerimizi çadırlarda saklıyoruz ama hepsi küfleniyor." Evi yıkılan ve tek başına konteynerde yaşayan böbrek hastası 68 yaşındaki Miyase Asker de “Bel fıtığı ve şeker hastalığım var. Ev yapımına henüz başlanmadı. Konteynerler kış şartlarına dayanıklı değil” dedi. Evi yıkılan Emine Kızılaslan ise “Kışın insanlar nasıl konteynerde kalacak? Klima çalıştırdığımız halde ısınamıyoruz” diye konuştu.