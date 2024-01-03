Afet, öğretmenleri çocuklardan ayırdı

Deprem bölgesinde işsiz kalan özel sektör öğretmenleri zor günler geçiriyor. Okulları yıkılan ve işten çıkarılan Hatay’daki öğretmenler ya özel ders veriyor ya da günübirlik işte çalışıyor. Tek istekleri öğrencilerine kavuşmak.

Deniz GÜNGÖR

Maraş merkezli depremin birinci yılını doldurmasına sayılı günler kala memleketlerini terk etmeyerek ayakta kalmaya çalışanlar işsizlik sorunuyla boğuşuyor. 6 Şubat depremlerinde çok sayıda okul yıkılırken binlerce öğretmen hayatını kaybetti, birçoğu ise işsizlikle baş başa kaldı. Onlar arasında özel okullarda görev yapan ve işlerini kaybeden öğretmenler de var. Bir yandan depremzede olarak yaşam mücadelesi verirken bir yandan da öğrencilerinden sınıflarından koparılmanın acısını yaşıyor.

Ali Erol ve Emrah Arslan onlardan ikisi. Depremi Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 2 öğretmen özlemlerini, umutlarını anlattı.

ODUN KESİYOR

Özel bir okulda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Ali Erol deprem sonrası işten çıkarılan öğretmenlerden biri. Tazminatı ödenmeden işten çıkarıldığını anlatan 43 yaşındaki Erol, yaşadığı süreci şu sözlerle özetliyor: “Başka okullara başvurdum ancak tazminat hakkım için dava açmamdan dolayı işe almadılar. Demans hastası babam, eşim ve 3 çocuğumla orta hasarlı evimde yaşamak zorundayım. Geçimimi ise günübirlik işler yaparak sağlıyorum. Ağaç budadım iki gün. Şimdi de odun keseceğim.”

19 yıl boyunca mesleğini aşkla yaptığını anlatan Erol, sözlerini şöyle sürdürüyor: ‘‘Her zaman iş bulmak mümkün değil. Haftada en fazla 2 iş bulabiliyorum. İnsanlara iş aradığımı söylediğimde, şaka yaptığımı zannediyorlar, ‘Hocam, sen bizimle dalga mı geçiyorsun?’ diyorlar. ‘Müsaade edin, ben yapayım bu işi" dediğimde ‘Hocam, olur mu öyle şey?’ diyorlar. İş alırsam günlük bin lira kazanabiliyorum. Öğrencilerime her zaman ‘Yaşınız kaç olursa olsun, benim öğrencim olarak kalacaksınız’ dedim. Öğrencilerimle karşılaştığımda ‘Öğretmenim neredesiniz? Ne zaman döneceksiniz?’ diye soruyorlar. Umarım bir gün mesleğime dönebilirim. Öğrencilerimi çok özledim.”

Ali Erol günübirlik işlerde çalışıyor.

EVİ DE OKULU DA HASARLI

Depremde çalıştığı özel okul ağır hasar ve sonrasında tazminatsız işten çıkarılan 42 yaşındaki Matematik öğretmeni Emrah Arslan da yaşamını güçlükle sürdürüyor. Evi de ağır hasarlı olan Arslan, Samandağ’daki bir konteyner kentte yaşıyor. Arslan, şöyle devam ediyor: ‘‘Evimden yalnızca eşyalarımı ve bilgisayarımı kurtardım. Şimdi ise 21 metrekarede yaşamaya çalışıyorum. Online ders ve çevredeki çocuklara özel ders vererek geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Ancak kazancım asgari ücreti dahi bulmuyor. Başka şehirlerde de iş aradım. Ama yaşam maliyetini karşılamıyor. Kredi borcumu ödemek zorundayım. Yazın depremzede çocuklara gönüllü öğretmenlik yaptım.”

Arslan, öğrencilerini özlediği duygularını da şöyle anlatıyor: “Sınıfımda 12 öğrenci varsa biri anlamadığında hissederdim. Şimdi özel ders veriyorum ama öğrencilerimle sınıfta olmanın tadı çok daha başka. Depremden sonra elektrik işlerinden anladığım için bu işe yönelmeyi düşündüm ancak en iyi yaptığım şey matematik öğretmek. Depremzede özel sektör öğretmenlerine koşulsuz atama istedik ancak sesimizi duyuramadık."