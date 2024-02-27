Afete dirençli kentler istiyoruz

Haber Merkezi

AFAD’ın verilerine göre, önceki gün akşam Ege Denizi’nde, sabah saatlerinde ise Van’ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van depremiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı." dedi.

Naci Görür ülkede meydana gelen afetlere ilişkin de şunları söyledi: “Halen daha günlük çözümler peşindeyiz. Asıl çözüm için gereğini yapmıyoruz. Deprem ne zaman, nerede diye vakit geçiriyoruz. Anlıyorum, insanız ve korkuyoruz ama bu şekilde çözüme gidemeyiz. Bütün gücümüzü ve ısrarımızı depreme dirençli kentlere sahip olmak için kullanmalıyız. Bizi yönetenlerden bunu istemeliyiz. İsteğimizde ne kadar kararlı olduğumuzu hiçbir parti farkı gözetmeden seçim sandıklarında göstermeliyiz. Siyasilerden kentinizi, köyünüzü deprem dirençli yapmalarını istemek çok mu zor? Bunu başarmazsak hep korkar her büyük depremde çok sayıda kayıp veririz.”