Afete karşı çok yönlü çalışmalar yapılmalı

Haber Merkezi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği deprem sempozyumu yarın Adana Seyhan’da başlıyor. “İnşaat/Deprem Mühendisliği Açısından Şubat 2023 Depremleri Sempozyumu”na ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Şube Başkanı Hasan Aksungur, depremlerin afete dönüşmesini engellemek için çok yönlü çalışma yapmak gerektiğini söyledi.

Aksungur, şöyle devam etti: “Depremde zeminlerin, konut ve işyerlerinin, hastanelerin, endüstri yapılarının, altyapı tesislerinin gösterdikleri performanslar değerlendirilecek. Depremlerin gündeme getirdiği mühendislik, müteahhitlik sorunları ile afet yönetimi, yapılaşma, hukuk gibi temel konular tartışılacak.” Sempozyum, 20 Ocak’ta sona erecek.