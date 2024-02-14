Afeti unuttu ‘bahçeye’ indi

Yapı stokunu depreme hazır hale getirmekte zafiyet gösteren Çevre Bakanlığı, millet bahçelerinin büyüklüğünü 83 milyon metrekareye çıkarma hedefi koydu. Bakanlık, 1 Ocak 2023–11 Şubat 2024 arasında 3,1 milyar TL harcadı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde verdiği vaatlerden biri olan millet bahçelerinin astarı yüzünü aştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanırsınız” şeklinde müjdelediği millet bahçeleri için kesenin ağzını açtı. 2024 itibarıyla Türkiye’de 74 milyon metrekare alanı kapsayan millet bahçelerinin büyüklüğünün 2024 yılının sonunda 83 milyon metrekareye çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi.

BÜTÇE 771 MİLYON TL

Millet bahçelerinin kapsadığı alanı 2024’te 83 milyon metrekare, 2025’te 85 milyon metrekare, 2026 yılında ise 90 milyon metrekareye çıkarmayı hedefleyen bakanlığın bu kapsamda ayırdığı bütçe de dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, millet bahçelerine yönelik hedefin hayata geçirilmesi için gereken tahmini bütçeyi 771 milyon TL olarak belirledi. 1 Ocak 2023 tarihi ile 11 Şubat 2024 tarihi arasında bakanlığın kasasından çıkan para 3 milyar TL’yi geçti.

35 SÖZLEŞME İMZALANDI

Bakanlık ve bağlı birimleri, Ocak 2023-Şubat 2024 döneminde millet bahçeleri için 35 sözleşmeye imza attı. Bakanlığın tarafı olduğu sözleşmelerde kamu lehine indirim oranı ise yüzde 18’de kaldı. Millet bahçeleri için 14 ayda yapılan 35 anlaşma kapsamında harcanan toplam para ise 3 milyar 219 milyon 208 bin TL olarak hesaplandı.

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ANKARA’YA 171,9 MİLYON TL’LİK BAHÇE

Millet Bahçeleri için yapılan yüksek maliyetli harcamalar, bakanlığın ihale kayıtlarında şöyle sıralandı:

• Ankara İli Sincan Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi: 171 milyon 923 bin TL

• Mardin İli, Nusaybin İlçesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: 129 milyon 47 bin TL

• Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: 213 milyon 944 bin TL

• Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hallaçlar Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: 108 milyon 813 bin TL