Afette kaybolan yakınımız nerede?

İlayda KAYA

Depremler nedeniyle yıkımın en çok yaşandığı illerin başında gelen Hatay’da depremzedeler kayıp yakınlarını aramaya devam ediyor. Hatay’daki Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olurken, 52 kişiye ise aylardır ulaşılamadı.

Rezidans’ın yıkılmasıyla Tuğba Koşar ile çocukları Mustafa Kemal ve Mehmet Akif Koşar’dan 8 aydır haber yok. Tuğba Koşar’ın annesi Suna Öztürk, yetkililere seslenerek şunları söyledi: “Aylardır 52 canımıza ulaşamadık. Enkaz 3 kez yer değiştirdi. DNA eşleşmesi yok. Arama çalışmaları başladığında Vali Rahmi Doğan emri verdi ve çalışmayı durdurdu. Apar topar enkaz kaldırıldı. Bizim çocuklarımız belki de enkazla gitti.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helallik istediğini de anımsatan Öztürk, “Buradaki kayıplar sizin olsaydı, o toprakları elerdiniz. Ben size nasıl helallik veririm? Biz ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz” dedi. Öte yandan Hatay’da 36 kişinin hayatını kaybettiği 75. Yıl Apartmanı’nın mimarı ve teknik uygulama sorumlusu R.C. tutuklandı.