Afetzede kadınlar çalışmaktan uzak

TEPAV’ın İstihdam İzleme Bülteni’ne göre deprem bölgesinde istihdam azalıyor. 7 kentte kadın çalışan sayısında daralma görüldü. Deprem sonrasında kadın istihdam payı yüzde 32,8’e gerilerken Hatay ilk sırada yer aldı.

Ekonomi Servisi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni’ne göre yıllık sigortalı sayısı azaldı. Bültenin en dikkat çeken verisi ise afet bölgesine ilişkin oldu. Bültene göre temmuz ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak 53 bin kişi azaldı. Temmuz 2023 verilerine göre afet bölgesindeki 7 kentte istihdam yıllık olarak gerilerken kadın çalışan sayısında da daralma görüldü. Deprem bölgesi dışındaki 69 kentte de durum farklı değil. Deprem sonrasında kadın istihdam payı yüzde 32,8’e geriledi

HATAY’DA 55 BİNLİK KAYIP

Hatay 55 bin 270, Maraş 42 bin 215, Malatya ise 23 bin 242 yıllık çalışan kaybı ile istihdamı hızlı daralan ilk üç il olurken onları 5 bin 460 ile Ağrı, 3 bin 784 ile Hakkâri izledi.

Elazığ yüzde 5,4 ile, Urfa yüzde 5 ile deprem bölgesinde olan ve istihdam kaybı yaşayan diğer kentler arasında. Bunun yanı sıra, deprem sonrasında kadın istihdamındaki düşüşün 346 bin 2’ye ulaştığı, toplam içindeki payınınsa son dört ayda yüzde 34’ten yüzde 32,8’e gerilediği görüldü.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde kadın istihdamı en hızlı daralan iller şöyle:

Ağrı: %37,9

Hatay: %34,8

Maraş: %31

Ardahan: %29,3

Malatya: %27,2

Son bir yıldaki iş yeri sayısı Adana ve Urfa dışında tüm deprem illerinde geriledi. En hızlı düşüşler yüzde 40,6 ile Hatay, yüzde 40,2 ile Malatya, yüzde 34,3 ile Ardahan ve yüzde 33,2 ile Maraş’ta gerçekleşti.

ÖDENEK BAŞVURULARI ARTTI

Ocak-Ağustos 2023 döneminde, deprem bölgesinde yer alan 11 kentte işsizlik ödeneği başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. En hızlı artışlar şöyle:

Hatay: %116,3

Maraş: %87,3

Malatya: %72,6

Adıyaman: %72,1

Ülke genelinde ise toplam sigortalı çalışan sayısı aylık olarak ise yüzde 0,4 oranında artarak 22 milyon 906 bine çıktı. SGK verilerine göre toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan sayısındaki yıllık değişim yüzde 2,7 azalış yönünde oldu. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yıllık olarak yüzde 14,2, aylık olarak yüzde 0,2 arttı.

DEPREM BÖLGESİNDE İSTİHDAM: