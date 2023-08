Afetzede kadınlara kampla destek

Deprem bölgesi Hatay’da kadınlara yönelik çalışmalarını artıran SOL Feminist Hareket, 21-27 Ağustos arasında Defne ve İskenderun’da kadın dayanışma kampı başlatıyor. Kamp kapsamında psikolojik destekten, el işi etkinliklerine kadar birçok alanda kadınlara destek verilecek.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremin ardından afet bölgesindeki kadınlar, psikolojik destekten sağlığa, hijyenik ürünlere ulaşıma kadar bir çok alanda desteğe ihtiyaç duyuyor. Afetin ilk ayında yapılan destekler gün geçtikte azalırken, kadınların ihtiyaçları da artıyor.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkan SOL Feminist Hareket üyeleri, 21-27 Ağustos arasında Hatay’ın Defne ve İskenderun’daki mahallelerinde ‘Kadın dayanışma kampları’ başlatıyor. Kamp kapsamında psikolojik destekten kadın sağlığına, el işi etkinliklerine dek pek çok alanda destek olunacak.

SOL Feminist Hareket üyeleri Merve Mansuroğlu ve Aşkın Dönmezer, depremlerin ilk gününden bu yana bölgede faaliyet gösteren SOL Parti Dayanışma Gönüllüleriyle birlikte Hatay’daki çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

HER ALANDA DESTEK

Mansuroğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada, özellikle psikososyal destek, psikodrama gibi çalışmalarla kadınlarla buluştuklarını belirterek, kamp kapsamında yapılacak çalışmalardan şöyle bahsetti:

"Kadınların sorunlarını konuşabildiği, çözüm üretebildiği atölyeleri depremin ilk günlerinden beri gerçekleştiriyoruz. Gıda, barınma gibi acil ihtiyaçların azaldığı ve ekonomik krizin de derinleştiği bu zamanlarda, kadınlar Hatay’da nasıl geçinebileceği, çocukların hangi okula ve nasıl gidebileceği, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşabileceği gibi sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Depremin yükünü omuzlarında hisseden kadınların talepleriyle, Hatay’da bir kadın dayanışma kampı gerçekleştirme iradesini ortaya koyduk. Kampın tüm atölyelerini de, kamp programını da köylerdeki-mahallelerdeki kadınlar çıkartıyor. Bundan dolayı kamp boyunca gerçekleştireceğimiz psikososyal destek, ‘şiddet varsa dayanışma var’ projesi, ilk yardım atölyesi, resim atölyesi, dikiş atölyesi, yeniden üretim atölyeleri, tiyatro gösterimi, film gösterimi gibi birçok faaliyetlerin hepsi buradaki kadınların talepleriyle, kendilerinin yaşam alanlarında gerçekleşecek."

Mansuroğlu, kadınların kampa katılmak ve bilgi almak için SOL Feminist Hareket’in sosyal medya hesaplarından kendileriyle iletişime geçebileceklerini söyledi.

PSİKOSOSYAL YARDIM ŞART

Dönmezer de afet bölgesinde kadınların erkeklere oranla daha fazla sorumluluk aldığını kaydederek, "Hatay’ı yeniden kurmaya, yaraları birlikte sarmaya, bir şekilde günlük hayatı sürdürmeye yönelik her bir adım psikososyal destek çalışmalarının bir parçası. Özel olarak ise yaşanan her felakette, her krizde kadınları bekleyen daha ağır yükler var. Yoksulluk nasıl en çok kadınların hayatlarını zorlaştırıyor, iş yükünü artırıyorsa deprem sonrası süreçte ortaya çıkan hasta, çocuk, yaşlı bakımı, gündelik işler gibi pek çok bakım yükü artarak kadınların sorumluluğuna bırakılıyor. Artan eşitsizlik şiddet olasılığını da beraberinde getiriyor. Deprem yarattığı zorlu koşullar hâlâ bu denli devam ederken kadınların başetmesi gereken meseleler de çığ gibi büyüyor. Bu noktada çareyi kadınların birlikteliğinde bulmak, tükenmişliği, çaresizlik hissini paylaşarak, birbirimize güç olarak aşmaksa ilk çözüm yolumuz oluyor. Ayrıca kadınların karşılaştıkları şiddet biçimlerini, bunlarla mücadelede yasal olanakları ve en kritiği hak ettiğimiz korkusuz, şiddetsiz bir yaşamı kurmanın anahtarı olan kadın dayanışmasını birlikte konuşacağız" dedi.

Dönmezer, bölgedeki faaliyetlerinin kamptan sonra da devam edeceğini kaydetti.

SORUNLAR İLK GÜNKÜ GİBİ

Dönmezer ve Mansuroğlu, afet bölgesindeki kadınların aktif ihtiyaçlarını da şöyle sıraladı:

• Kadın sağlığına yönelik koruyucu

ve hastalıkları tedavi edici ilaçlar

• Yanık ve enfeksiyon için ilaç

• Hijyen ve bakım malzemeleri

• Yaz koşulları için giyim vb. ihtiyaçlar