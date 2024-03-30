Afiş asan CHP’li iki genç gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece’de AKP adayı Aziz Yeniay hakkında ‘Kayıp bulundu’ yazılı afiş asan CHP’li iki genç gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Küçükçekmece’de dün gece AKP'nin adayı Aziz Yeniay hakkında ‘Kayıp bulundu’ yazılı afiş asan iki CHP'li gözaltına alındı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımına göre önce serbest bırakılan gençler Yeniay’ın şikâyetiyle yeniden karakola götürüldü ve sabaha kadar tutuldu.
Gençlere hakaretten işlem yapıldığı öğrenildi.
Dün gece İstanbul Küçükçekmece’de AK Parti adayı Aziz Yeniay hakkında ‘Kayıp bulundu’ yazılı afiş asan CHP’li iki genç gözaltına alındı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 30, 2024
Önce serbest bırakılan gençler Yeniay’ın şikayetiyle yeniden karakola götürülüp ve sabaha kadar tutuldu.
Gençlere hakaretten işlem yapıldı. pic.twitter.com/JZMTQFpred