Afiş asan CHP’li iki genç gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece’de AKP adayı Aziz Yeniay hakkında ‘Kayıp bulundu’ yazılı afiş asan CHP’li iki genç gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece’de dün gece AKP'nin adayı Aziz Yeniay hakkında ‘Kayıp bulundu’ yazılı afiş asan iki CHP'li gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımına göre önce serbest bırakılan gençler Yeniay’ın şikâyetiyle yeniden karakola götürüldü ve sabaha kadar tutuldu.

Gençlere hakaretten işlem yapıldığı öğrenildi.