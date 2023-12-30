Afrika Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu
Önümüzdeki ay başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu.
Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliğinde 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 34. Afrika Uluslar Kupası'nda katılmaya hak kazanan milli takımların kadroları açıklanmaya başladı.
Böylece Süper Lig'de oynayan hangi Afrikalı futbolcuların forma giyen birçok futbolcu da turnuvada mücadele edecek.
Şu ana kadar açıklanan kardolara göre Afrika Kupası'na gidecek Süper Lig oyuncuları şunlar:
Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun
Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya
Alexander Djiku (Fenerbahçe)- Gana
Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas
Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahilleri
Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahilleri
Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun
Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun