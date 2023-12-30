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Afrika Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu

Önümüzdeki ay başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu.

Spor
  • 30.12.2023 15:46
  • Giriş: 30.12.2023 15:46
  • Güncelleme: 30.12.2023 15:56
Kaynak: Haber Merkezi
Afrika Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu

Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliğinde 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 34. Afrika Uluslar Kupası'nda katılmaya hak kazanan milli takımların kadroları açıklanmaya başladı. 

Böylece Süper Lig'de oynayan hangi Afrikalı futbolcuların forma giyen birçok futbolcu da turnuvada mücadele edecek.

Şu ana kadar açıklanan kardolara göre Afrika Kupası'na gidecek Süper Lig oyuncuları şunlar:

Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun

Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya

Alexander Djiku (Fenerbahçe)- Gana

Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas

Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahilleri

Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahilleri

Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun

Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun

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