Afrika Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu

Önümüzdeki ay başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu.

Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliğinde 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 34. Afrika Uluslar Kupası'nda katılmaya hak kazanan milli takımların kadroları açıklanmaya başladı.

Böylece Süper Lig'de oynayan hangi Afrikalı futbolcuların forma giyen birçok futbolcu da turnuvada mücadele edecek.

Şu ana kadar açıklanan kardolara göre Afrika Kupası'na gidecek Süper Lig oyuncuları şunlar: