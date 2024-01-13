Afrika’nın büyük heyecanı başlıyor

2024 Afrika Uluslar Kupası bugün oynanacak Fildişi Sahili-Gine-Bissau maçıyla başlayacak. 11 Şubat'ta sona erecek kupa Afrika’yı olduğu kadar Avrupa futbolunu da çok yakından ilgilendiriyor.

Oktay EVSEN

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlıyor. Bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde yapılacak. Turnuvanın maçları 6 statta oynanacak, şampiyon takım 7 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde yapılacak.

YAĞMUR ENGELİ

Başlangıçta turnuvanın Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanmıştı ancak Batı Afrika'nın yağmur sezonuyla çakışmaması için tarih değiştirildi. Turnuvanın açılış maçında yarın ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau, Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda, (TSİ) 23.00'te karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 7 kez şampiyon olan Mısır, pazar günü B Grubu'nda Mozambik, son şampiyon Senegal ise 15 Ocak Pazartesi günü C Grubu'nda Gambiya ile karşılaşacak.

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Fildişi Sahili, 1984 yılının ardından turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak. Geride kalan turnuvada zafere ulaşan Senegal'in son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösterecek. Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

ÖDÜL ARTTI

Afrika Futbol Konfederasyonu, şampiyon takıma verilen para ödülünü yüzde 40 artırdı. 11 Şubat Pazar günü oynanacak finalde kupaya uzanan takım, 7 milyon dolar para ödülünün de sahibi olacak. Finalist takımın 4 milyon dolarla ayrılacağı turnuvada, yarı finalist takımlara ise 2,5 milyon dolar verilecek.

Orta ve güney Fildişi Sahili'nde konuşulan Baoule dilinde "Hoş geldiniz" anlamına gelen "Akwaba" isimli fil, turnuvanın maskotu olarak tasarlandı. Turnuvanın resmi topuna ise Fildişi Sahili'nin rekor kıran futbolcusu Laurent Pokou'nun adı verildi.

Pokou, 1970 yılında Etiyopya'yı 6-1 yendikleri maçta attığı 5 golle turnuva rekoru kırmıştı. Bugüne kadar 33 kez düzenlenen turnuvaya 26 kez katılan Mısır, bu alanda lider durumda. Fildişi Sahili 24, Gana 22 kez finallerde mücadele etti. 2021'deki turnuvaya katılan takımların 17'sini Fildişi Sahili'ne de geliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Afrika, Angola, Namibya ve Tanzanya, 2021'i kaçırdıktan sonra yeniden finallerde boy gösterirken, Zambiya 8, Mozambik ise 10 yıl aradan sonra gruplara kalmayı başardı.

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AVRUPA'DAN 207 FUTBOLCU

Afrika kıtasını bugün başlayacak Uluslar Kupası heyecanı sararken, ulusal takımlara giden 200'den fazla futbolcunun yokluğu Avrupa futbolunu bir ay boyunca derinden etkileyecek. Yetiştirdiği yıldızların hemen hemen tamamını Avrupa'ya ihraç eden Afrika ülkeleri, ocak-şubat aylarında düzenlenen Uluslar Kupası nedeniyle futbolcuları milli takıma çağırınca Avrupa'nın önde gelen 5 büyük liginde mücadele eden takımlar bir ay boyunca büyük güç kaybı yaşıyor. 6 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvaya Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'dan toplam 207 oyuncu gidecek. Fransa, turnuvaya gönderdiği 88 futbolcuyla bu alanda zirvede yer alıyor. Afrika Uluslar Kupası'na İngiltere'den 49, İspanya'dan 33, İtalya'dan 19 futbolcu çağırılırken, Almanya 18 oyuncuyla bu konuda en az kayıp yaşayan ülke olacak.

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GRUPLAR

A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau

B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik



C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya



D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola



E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya

F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya