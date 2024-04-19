Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'dinleme cihazı': İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal'ın belediye binasında çok sayıda gizli kayıt cihazının bulunduğunu açıklamasının ardından açıklama yaptı. Başsavcılık konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirilmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin yerel seçimde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak kazandığı Afyonkarahisar Belediye binasında çok sayıda gizli kayıt cihazı bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldı" denildi.

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Yerel seçimde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Belediye binasının üçüncü katında yer alan başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odaların özel bir ekip tarafından arandığını ve "böcek" olarak bilinen dinleme cihazı bulunduğunu söyleyen Köksal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şüphelenmeye başladım ve bayram boyunca da belediyeye gelip gittik ama şüpheler ciddi bir şekilde artınca bir tarama yapılmasını istedim. Ne var ne yok ortaya çıksın istedim. Dün itibarıyla bir tarama yapıldı. Dinleme cihazları, görüntü cihazlarıyla ilgili raporlama yapılacak. Başkanlık katının bulunduğu üçüncü kattaki her yer tarattırıyoruz. Başka bir yerde de varsa bulunup çıkartılması için çalışma yapıyoruz. Teknik olarak aldığım bilgiye göre tespiti de çok zormuş. Kimin ne şekilde koyduğunun tespit edilmesi çok zormuş. Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız. Bundan sonra belediyede böyle şeylerin yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız."

Dört adet dinleme cihazının ve iki adet kameranın bulunduğu bilgisini veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, tarama çalışması yapmadan önce hem belediye içinde de hem de belediye dışında duyumlar aldıklarını ve böyle harekete geçtiklerini ifade etmişti.