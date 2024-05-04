Afyonkarahisar'da yabancı uyruklular için nikah ücreti 25 kat artırıldı

Afyonkarahisar Belediyesi'nde Türk vatandaşları için 400 TL olan nikah ücreti, yabancı uyrukluklar için 25 kat artırılarak 10 bin TL'ye çıkarıldı.

Daha önce kentteki göçmenlere ait iş yerlerini kapatmasıyla adından söz ettiren Burcu Köksal'ın belediye başkanlığını yaptığı Afyonkarahisar'da Türk vatandaşları için 400 TL olan nikah ücreti yabancı uyruklu vatandaşlar için 25 katına çıkarıldı.

Nikah ücretini 25 kat artıran karar CHP'li belediyenin sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımıza 400 TL olan nihak ücret bedelini sığınmacılar için 10 bin TL'ye çıkardık" denildi.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde haktan yana, halkımızın yanında kararlar aldık. İlimize hayırlı, uğurlu olsun.@Av_Burcu03 pic.twitter.com/3p6Rqi4tel — T.C.Afyonkarahisar Belediyesi (@afyonbelediyesi) May 2, 2024

BOLU BELEDİYESİ DE AYNI UYGULAMAYI BAŞLATMIŞTI

CHP'li Bolu Belediyesi'nde, Başkan Tanju Özcan 2021 yılının Aralık ayında Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan kararla yabancı uyrukluların yabancılarla evlenmesi durumunda ödeyecekleri nikah ücretini 100 bin TL'ye çıkarmış, suyun metreküpüni ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlemişti.

Özcan alınan karara ilişkin, "İki yabancının Bolu'da, belediyemize başvurarak evlenmesi halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğu ile aldık bu kararı. İkinci konu da 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su ücretlerinin 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesi ile ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor. Cenevre Sözleşmesine göre mülteci veya göçmen statüsünde olanları ve Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altındaki sığınmacı sınıfını kapsamıyor. Yani Bolu'da oturma izni almış olanları kapsıyor" açıklamasını yapmıştı.