CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde belediyenin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.

Köksal'ın bu ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu.