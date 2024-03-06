Özgür Özel Afyon'da: Bu iktidar emeklinin mutfağından 8 kilo sucuk çaldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da iktidarın emeklilere yönelik politikasını eleştirdi. Geçtiğimiz yıl emekli maaşı ile 19 kilo sucuk alındığını, bu yıl ise 11 kilo alındığını söyleyen Özel, "Bu iktidar emeklinin mutfağından 8 kilo sucuk çaldı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi.

Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar'daki mitinginde konuştu.

Özel, "Bu iktidar emeklinin mutfağından 8 kilo sucuk çaldı" dedi.

Özel ayrıca konuşmasında Afyonkarahisar'ın sorunlarına dikkat çekerek CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal için oy istedi. Özel, "Verin yetkiyi Burcu Köksal çözsün" ifadelerini kullandı.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekliler için indirimli kart çağrısında bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ MAL VARLIKLARINI AÇIKLAYACAK"

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Anketlerde yükselen bir trend var. Eğer bir aksilik olmazsa 1 Nisan gününün Afyonkarahisar Belediye başkanı Burcu Köksal'dır. Seçimlere bir aydan az zaman kaldı. Hepimizin görevi oyları teker teker toplamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Afyonkarahisar'da iktidar yapmaktır.

Bizim bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediyeye asacaklar. Görevleri boyunca düzenli aralıklarla mal varlıklarını göreceğiz.

En büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. Bütün Türkiye'de bu durum böyle. Ben Türkiye'nin dört bir yanında bunun nasıl bir sorun olduğunu söylüyorum.

"EMEKLİLERİN MUTFAĞINDAN 8 KİLO SUCUK ÇALDILAR"

Emeklilerin geçen sene 19 kilo sucuk alan maaşı, bu sene 11 kilo alıyor. Bu iktidar emeklilerin mutfağından 8 kilo sucuğu çalmış. Sadece sucuk, kaymak almakla maaşın beşte biri gider mi? Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret değerindeydi. 8 tane çeyrek altın alınıyordu. Bugün iki buçuk çeyrek altın zor alıyor. Tayyip bey geldiği günden bu yana emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış.

Emekliler ikramiyeyi Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde alıyor."