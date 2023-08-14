Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" eylemi

İBB, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesinde çalışan Birleşik Tarım Orman Sendikası üyeleri ücretlerinin artırılması talebiyle Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde eylem yaptı.

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesinde çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası (BTO-SEN) üyeleri ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle Saraçhane’de bulunan İBB binası önünde eylem yaptı.

Sabah saatlerinde Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunda 'direne direne kazanacağız' sloganları eşliğinde Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen BTO-Sen üyesi işçiler bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

ÜCRETLER, ASGARİNİN ALTINDA KALIYOR

Ağaç AŞ işçileri, asgari ücretin yılda iki kez belirlendiği süreçte en az üç ay asgari ücrete çalıştıklarını, temmuz ayında yapılan ara zammın ardından ücretlerinin yol ve yemek parasını dışarıda tutulduğunda ücretlerinin asgari ücretin altına düştüğünü ifade etti.

İBB iştiraki Boğaziçi AŞ’ye bağlı işçilerin Genel-İş ile imzaladığı sözleşmedeki hakları talep eden Ağaç AŞ işçileri farklı şantiyelerden Saraçhane önüne gelerek Boğaziçi AŞ sözleşmesinde yer aldığı gibi 45 saat çalışma sürelerinin 40 saate düşürülmesini ve çalışma koşullarının düzeltilmesini istiyor.

İşçiler adına basın açıklaması yapan BTO-Sen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Sekreteri Erkan Urel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye işçileri arasında asgari standardın olacağını söylemesine rağmen Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanlarının kapsam dışında tutulduğunu kaydetti.

"AYRIMCILIĞA 'ARTIK YETER' DİYORUZ"

Diğer İBB çalışanları ile eşit haklara sahip olmak istediklerini dile getiren Urel, "Aynı ülkede aynı ekonomik koşullar altında yaşıyoruz. Ağaç AŞ olarak ayrımcılığa 'artık yeter' diyoruz. Aldığımız her yüzdelik zammın bir süre sonra asgari ücret olmasını, açlık sınırı altında kalmasını kabul etmediğimiz için Saraçhane'ye geldik" diye konuştu.

Urel, Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanı tüm işçilerin hangi sendika olduğuna bakılmaksızın birleşmesi ve hakkını araması gerektiğini kaydederek, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

"YÖNETİCİ VE ŞEFLER BASKI YAPIYOR"

Eyleme katılan bir kadın işçi şunu söyledi:

“Biz sabah ezanıyla kalkıp işe geliyoruz, 8 saat çalışıyoruz. Dikenlerin, toprağın içinde bizim işimiz. Kollarımız, bacaklarımız dikenlerle dolu, yara bere. Havaların çok sıcak olduğu zamanlarda dışarı çıkmayın uyarıları yapıldığında da biz iş başındaydık. Bazen sıcaktan korunmak için kısa süreli ağaçların altına giriyoruz. Fıskiyelerle üstümüzü ıslatıp, biraz serinlemeye çalışıyoruz.”

İşçiler, ayrıca, Ağaç AŞ yöneticileri ve şeflerinin eyleme katılmak isteyen işçilere baskı yaptığını söyledi.