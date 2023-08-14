Şireci işçilerinin düşük zamma karşı direnişi kazanımla sonuçlandı

Gaziantep'te yaklaşık 2 bin Şireci işçisinin düşük zamma karşı gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminde uzlaşma sağlandı. Taraflar, 15 bin lira net aylığa ek olarak 300 lira devamlılık priminde anlaşmaya varırken eylem yapılan 6 günün 3'ünün ücretinin ise patron tarafından karşılanacağı kaydedildi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve CHP Milletvekili Melih Meriç'in işletme patronunu öven sözleri ise tepki topladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 2 bin Şireci işçisinin düşük zamlara karşı başlattığı iş bırakma eyleminde işçilerin istediği oldu.

İşçiler ile patron arasında uzlaşma sağlandı. Aylık 15 bin 500 lira talep eden işçiler 15 bin lira net aylık artı 300 lira devamlılık priminde uzlaştı.

Pazar mesaisine ise bin 500 lira ödenecek. İşçiler iki bayramda üçer yevmiye (2 bin 500 lira) bayram ikramiyesi alacak.

Eylem yapılan 6 günün 3'ünü ise patron karşılayacak. İşçilere ayrıca erzak yardımı ile hiçbir işçinin işten atılmayacağı, atılan işçilerin geri alınacağı sözü verildi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA İŞÇİLERDEN TEPKİ

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve CHP Milletvekili Melih Meriç, patron Ahmet Şireci'yi ziyaret edip görüşme yaptı. Görüşme öncesi Fatma Şahin işçilere patronu övdü ve işçileri mücadeleyi bırakmaya ikna etmeye çalıştı. CHP'li Meriç de işçilerden "fedakarlık" istedi. İşçiler, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın temsilcileri olarak görüşmeye katılmasını istedi. Yapılan ilk teklif işçiler tarafından kabul edilmedi.

Görüşme için fabrikaya gelen Fatma Şahin, işçilere seslenip patron Ahmet Şireci'yi övdü. İşçiler ise Şahin'e tepki gösterdi.

Kendisinin işçi bir babanın kızı olduğunu söyleyen ve "Sizden biriyim" diyen AKP'li Fatma Şahin, "Gaziantep'in diğer illerden farkı helal kazanç. Bu şehrin çocukları çalışmak zorunda. Şireci dediğiniz adam sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Dedim ki Başkanım 'Uyuşturucu sorunu var', AMATEM'i yaptı" gibi ifadeler kullandı.

İşçiler ise "Bize Şireci'yi anlatıyor. Biz Şireci'yi senden iyi tanıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Şahin'in "Hakkımızı versin" diyen işçilere yanıtı ise "Verecek, veriyor. Adam 'Beni üzüyorlar' diyor" şeklinde yanıtlar vererek AKP'li Şahin'e tepki gösterdi.

CHP'Lİ MERİÇ DE TEPKİ GÖRDÜ

Şahin ayrıca işçilere AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Enflasyon düşecek" vaadini de anlatıp direniş için "Bu işin kazananı vallahi billahi yok. Biz alın terinin mübarek olduğu…" şeklinde sözler sarf etti.

İşçileri mücadeleyi bırakmaya ikna etmeye çalışan Şahin, hakları için direnen işçileri hukuksuz şekilde işten çıkaran parton için "Ben dün anlamadım. 'Ne diyorlarsa yapıyorum' diyor adam" dedi.

İşçiler ise hep bir ağızdan "Yapmıyor, yalan söylüyor, ne yaptı" diye karşılık verdi.

Şahin'in Ahmet Şireci için söylediği "Şu sanayideki en cömert adam" sözleri ise işçiler tarafından yuhalandı.

CHP'li Melih Meriç de fabrikada yaptığı konuşmada işçilerden fedakarlık istedi! Meriç, "Siz de fedakarlık edeceksiniz, Ahmet Bey de fedakarlık edecek, bir şekilde arayı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin'in sözlerini tekrar ederek direnişin kimseye kazandırmayacağını iddia eden Meriç'e işçiler tepki gösterdi.

İŞÇİLER İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Ardından CHP'li Melih Meriç rakamları açıkladı:

"Aylık 15 bin artı 300 lira devamlılık primi. Pazar mesaisi kanuni hakkınız neyse o. Bayram ikramiyesi toplam 3 bin lira."

Meriç'in "Erzağı bir şekilde yine Ahmet Bey size verir çünkü hayırsever bir işadamı" sözleri işçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

KAZANIMLA SONUÇLANDI

Aylık 15 bin 500 lira talep eden işçiler, 15 bin lira net aylık artı 300 lira devamlılık priminde işveren ile uzlaştı. Anlaşmaya göre Pazar mesaisine 1500 lira ödenecek, ayrıca işçiler her bayram 2 bin 500 lira ikramiye alacak. İşçilerin hak talebinde bulunduğu 6 günlük eylem sürecinin 3 günü ise işveren tarafından karşılanacak.

İşçilere ayrıca erzak yardımı ile hiçbir işçinin işten atılmayacağı, atılan işçilerin geri alınacağı sözü verildi.