Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Haber Merkezi

Yurdun dört yanında soğuk hava etkisini artırdı. Zonguldak Ereğli’de geçen hafta yaşanan fırtınada batan geminin kayıp 7 mürettebatı aramak için başlatılan çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

İstanbul Kağıthane ve Pendik’te binaların çatısı uçtu. Mersin ve çevresinde ise şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde bilye büyüklüğünde dolu yağdı. İzmir Çeşme’de de deniz taştı. Karşıyaka’da fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Foça’da fırtınadan sahil şeridindeki iskele yıkıldı.