Ağır çalışma koşullarına karşı direnen Trendyol işçileri gözaltına alındı

Ağır çalışma koşullarına karşı sendikal örgütlenmeye gittikleri gerekçesiyle işten çıkarılan Trendyol işçileri genel merkez önünde polis müdahalesine maruz kaldı. Hak arayan çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Trendyol işçileri sendikalaştıkları için işten atılmalarının ardından direnişlerinin 24. gününde Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önünde bir kez daha bir araya geldi.

Ağır çalışma koşullarına karşı PTT-Sen ve DGD Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten çıkarılan işçiler, depo önündeki direnişi genel merkez önüne taşıyarak görüşme taleplerini ilettiler.

Bir muhatap bulana kadar genel merkez önünde devam ettirdikleri oturma eylemini sürdüreceklerini kaydeden işçiler, polis müdahalesine maruz kaldı. Çok sayıda işçi gözaltına alındı.

‘Hapishane şartları’ dedikleri ağır koşullara karşı PTT-Sen ve DGD Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten çıkarılan 54 Trendyol depo işçisi, 24 gündür sendikal hak talebiyle direniyor.