Ağır sonuçlara rağmen Türkiye yerini korudu

Spor Servisi

Bu sezon kritik öneme sahip UEFA Ülke Puanı sıralaması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları sonrasında güncellendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, oynanan maçların ardından haftayı kapattı. Türk futbol takımları Avrupa'da bu haftayı 1 beraberlik ve iki mağlubiyetle tamamladı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rakibi olan İskoçya ve Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri Celtic ve Royal Antwerp de maçlarını kaybetti. Celtic deplasmanda Lazio'ya 2-0 mağlup olurken Royal Antwerp ise Shakhtar Donetsk karşısında 1-0'lık yenilgi aldı. Bu sonuçlar sonrası Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişmedi.

UEFA ülke puanında bu sezonki sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye ilk sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.