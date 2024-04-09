Ağıralioğlu'ndan açıklama: İYİ Parti'ye kapıyı kapattı, "yeni parti" mesajı verdi

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, partiye döneceği ve genel başkanlık için aday olacağı iddiasıyla ilgili konuştu. Aday olmayacağını belirterek İYİ Parti'ye kapıyı kapatan Ağıralioğlu açıklamalarında, yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlar verdi.

İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve Meral Akşener'in genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine gözlerin çevrildiği eski İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan açıklama geldi.

Geçtiğimiz yıl partiden istifa eden ve yeni parti kuracağı iddialarıyla zaman zaman gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye kapıyı kapattı.

"İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diyen Ağıralioğlu, "Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız" diye yazdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağıralioğlu'nun, yeni parti iddialarını pekiştiren mesajlar içeren açıklaması şöyle:

"Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz. Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız. Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı. Memleket gündemimiz var.

İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.

SONBAHARI İŞARET ETTİ

Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız. Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda! Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz. Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir..."

Meral Hanım'ın, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak almış olduğu örnek karar, Türk siyaseti için çok kıymetlidir.



Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim… pic.twitter.com/ZsS66Fw686 — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) April 8, 2024

Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayan İYİ Parti'de çözülmeler başlamıştı. Bazı isimler istifa ederken bazı isimler de genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrıları yapmıştı. Partide 27 Nisan'da seçimli kongre yapılması kararı alınmıştı. Akşener, kongrede aday olmayacağını açıklarken, Günay Kodaz, Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, Akşener'in koltuğuna talip olduklarını açıklamıştı.