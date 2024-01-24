Ağrı'da yolcu otobüsü kamyonet ile çarpıştı: 11 yaralı

Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Ş.A'nın kullandığı yolcu otobüsü ile Ağrı-Van kara yolunun Tutak ilçesi Suvar Kavşağı mevkisinde aynı istikamette giden M.Ç'nin kullandığı kamyonetin karıştığı kaza sonrası otobüs, refüjdeki yön levhası direğine çarpıp durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavileri yapılan yolculardan 6'sı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.