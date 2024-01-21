Ağrı Valiliği'nden çığ ve don uyarısı

Ağrı Valiliği, il genelinde yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Ağrı Valiliği, il genelinde yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısına göre il genelinde 22 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.