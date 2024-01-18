Agrobay direnişi 150’nci günde

Aycan KARADAĞ

İzmir’in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık’ta sendikalı oldukları için işten çıkarılan 39 işçinin mücadelesi sürüyor.

İşçilerin, 23 Ağustos’ta başlattığı direniş, bugüne 150’nci gününe ulaştı. Ağır çalışma koşullarına karşı Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikleri için işlerinden olan işçiler bugün Agrobay önünde buluşacak.

Direnişteki işçilerden Fatma Kaya, “Tüm zorluklara rağmen pes etmiyoruz. Şirket yöneticileri verdikleri sözü tutmuyor. Görüşme taleplerimiz kabul edilmiyor. Çatılara çıktık, gözaltına alındık. Bunlar bizi yıldıramayacak. Biz haklı olduğumuzu tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurduk. Hakkımızı istiyoruz ve alacağız” dedi.

Ayten Yavuz ise, “150 gündür direniyoruz. Hiçbir talebimiz karşılanmadı. Yağmur çamur demeden, tüm baskılara rağmen direnişimizi sürdürmekte kararlıyız. Direnişimiz kazanana kadar sürecek” diye konuştu.

Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz de, "En başta işten atılan arkadaşlarımızın sendikal faaliyet yürüttüğünden dolayı işten atıldığını biliyoruz. Daha sonrasında işten atılmaları, geç yatan maaşları, kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri gerekçesiyle çalışan arkadaşlar bir protesto gerçekleştirdi ve işveren bu arkadaşları Kod-46 ile işten attı. Biz bu işten atılmaların sendikal sebepli olduğunu, işverenin işçileri duymak, onların sorunlarını dinlemek yerine onları muhatap almayan ve doğrudan işten atan tavırlarını açığa çıkardık. İşçilerin sesini duymasını, eğer işten atıyorsa tazminatlarını ve içeride kalan ağustos ayı maaşlarını ödemesini isteyerek, işçilerle müzakere yürütmelerini talep ettik. 150 gündür aynı çizgide duruyoruz, aynı yer duruyoruz ve bunları söylüyoruz. İşçilerin tazminatlarını, maaşlarını verin. Kod-46 olarak yazdığını işten atma kodunu düzeltin" ifadelerini kullandı.

Kocagöz şunları dile getirdi: "Çalışma Bakanlığının ve SGK’nin başlattığı çeşitli soruşturmalar var. İşe iade davası açmış durumdayız. Bu davada ne yazık ki işe davalarının çok uzun sürdüğünü biliyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bütün işçi arkadaşlar hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 150’nci günde bunu bütün kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geliyoruz."