Agrobay'ın da sahibi Bayburt Grup'un patronu Şentürk'e hapis cezası

İşçilerin 160 gündür direndiği Agrobay'ı da bünyesinde barındıran Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk, 'nitelikli dolandırıcılık'tan hapis cezası aldı.

İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ı da bünyesinde barındıran Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 7 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

T24 yazarı Çiğdem Toker bugünkü köşesine taşıdığı yazısında "Şentürk'ün şirketlerinin bu kararın ardından yeni kamu ihaleler alıp alamayacağını izleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Şirket, son 10 yıldır devletten ulaştırma alanında milyarlık ihaleler alıyordu.

Abdurrahman Şentürk'ün, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Güngör Şentürk, Mehmet Sait Yıldız ile birlikte yargılandığı kamu davasında, gerekçeli karar geçtiğimiz günlerde çıktı.

Mahkeme Abdurrahman Şentürk'ün resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinin mahkemece sabit görüldüğü belirtilerek, sosyal durumu, suç konusunun önem ve değeri ile suç işleme saiki dikkate alınarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak takdiren 2 yıl 6 aya indirildi.