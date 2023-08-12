Ahmet Ercan'dan 'Malatya' depremi açıklaması: Yeni bir yırtılma olabilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'da 1 dakika arayla meydana gelen iki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Ercan, yeni bir yırtılmanın olabileceğine dikkat çekerek "6 Şubat depreminin artçısıdır" dedi.

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