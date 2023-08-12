Ahmet Ercan'dan 'Malatya' depremi açıklaması: Yeni bir yırtılma olabilir
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'da 1 dakika arayla meydana gelen iki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Ercan, yeni bir yırtılmanın olabileceğine dikkat çekerek "6 Şubat depreminin artçısıdır" dedi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 dakika arayla meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğündeki iki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.
"YENİ BİR YIRTILMA OLABİLİR"
Ercan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2023.08.12 Saat 16:39 YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) M4,9 büyüklüğünde 5 km odakta olan deprem 8 indeki M5,3 un artışı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır."