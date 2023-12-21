Ahmet Hakan: AKP'nin İBB adayları üçe indi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin İBB adaylığı için 3 kişi üzerinde durulduğunu yazdı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında AKP'nin İBB adaylığı için üzerinde durulan adayların sayısının 3'e düştüğünü yazdı.

Hakan'a göre ismi geçen üç isim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekili ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortakları ile görüştükten sonra yıl sonuna doğru adayların sırayla açıklanacağını söylemişti.