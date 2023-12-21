Özgür Özel'den "Şeyh Said'e karşı Öcalan'dan geri tutum aldı" diyen Terkoğlu'na mektup

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Şeyh Said hakkında yaptığı açıklamayla ilgili kendisini eleştiren gazeteci Barış Terkoğlu'na mektup gönderdi. Özel, “Ben, sıradan bir yurttaş olarak da CHP’nin genel başkanı olarak da Atatürk’ten tarafım, aksinin düşünülmesini bile hakaret kabul ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın kendisine Şeyh Said hakkında yönelttiği soruya verdiği cevabı eleştiren gazeteci Barış Terkoğlu'na yanıt verdi.

Terkoğlu, Özel'den aldığı mektubu Cumhuriyet'teki köşesinde paylaştı. Terkoğlu'nun aktardığına göre Özel mektubunda, "Ben, sıradan bir yurttaş olarak da CHP’nin genel başkanı olarak da Atatürk’ten tarafım, aksinin düşünülmesini bile hakaret kabul ederim" dedi.

Terkoğlu, Özgür Özel'in kendisine yazdığı mektubu şöyle aktardı:

"Yazımın ardından Özel’den bir mektup aldım. “Yazınızı notlar alarak okudum” diye başlıyor “‘Atatürk ile Şeyh Sait arasında taraf olamayan biri’ ifadenize katılmıyor, çok kırıcı buluyorum” diye devam ediyordu. Özel, kendisi için meselenin net olduğunu söylüyordu: “Ben, sıradan bir yurttaş olarak da CHP’nin genel başkanı olarak da Atatürk’ten tarafım, aksinin düşünülmesini bile hakaret kabul ederim. TV100’deki ifadelerimi yeniden dinleyebilirseniz, orada da Cumhuriyetten, kurucu felsefesi ile kadrolarından ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten taraf olduğumu kalın harflerle çizdim şimdi de çiziyorum.”

Yazımda Özel’in değerlendirmeleri için şu sorgulamayı yapmıştım: “Belki ideolojik eksikleri, tarihsel bilgi yoksunluğu, kuruluş felsefesiyle mesafesi, siyasi duruş sorunları, gündelik siyaset oportünizmi nedeniyle bu tartışmada taraf olamadı.”

Özel ise buna itiraz ediyordu: “Sizin ‘tarafsızlık’ diye ifade ettiğiniz çerçevenin Şeyh Sait’in kişiliğiyle, yaptıklarıyla bir ilgisi olmadığı gibi yazınızda bahsettiğiniz ideolojik eksiklerle, tarihsel bilgi yoksunluğuyla da bağlantılı olmadığı çok açıktır. Cumhuriyetin ilk yıllarına yönelik tarihi tartışmaların bağlamından koparıldığında geride bırakılanlarda yeni acılar bırakmasına neden olduğu, bunun da Cumhuriyetin kurucu felsefesine ve kadrolarına da fayda sağlamadığı açıktır. 1925’teki Şeyh Sait İsyanı’nı bastırarak bunu idamla neticelendirmek ne kadar meşru hak ise Şeyh Sait’in torunlarının, dedelerinin mezar yerinin nerede olduğunu sormaları da meşru haktır.”

Özel, kişisel tarihini de örnek göstererek değerlendirmemin haksız olduğunu vurguluyordu: “Ben CHP lideri olarak Atatürk’ten tarafım. Cemaatler ve tarikatların eğitime müdahalesi, devlete sızmalarına karşı isyanım, yargıdaki cemaat yapılanmalarına ve kumpaslarına karşı durduğum yer ortada iken beni yakından izleyen bir gazeteci olarak yazınız beni çok üzdü ve düşündürdü.” Mektup, şöyle bitiyordu: “Fikir özgürlüğüne inancım ve basın özgürlüğüne saygımla sizi selamlıyorum.”