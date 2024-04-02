Ahmet Hakan'ın tutmayan tahminleri sosyal medyada alay konusu oldu

İktidar yanlısı gazetelerden Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın seçim öncesi yaptığı tahminleri, sosyal medyada ti'ye alındı.

HABER MERKEZİ

Türkiye 31 Mart günü yeni yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Tarihi bir seçime imza atan CHP, 47 yıl sonra seçimi birinci parti olarak bitirdi. Hezimete uğrayan AKP ise çok sayıda seçmen kaybetti, ikinci parti konumuna düştü.

Çok sayıda il ve ilçede zafer kazanan CHP, iktidarın Türkiye'nin en önemli büyükşehirleri olarak nitelendirdiği İzmir, İstanbul ve Ankara'da da galip geldi. İktidar ve yandaş basın seçim öncesi algı yaratmaya çalışsa da CHP, çok sayıda bölgede AKP'nin elinden belediyeleri almayı başardı. Hatta CHP'nin farkla kazandığı iller de dikkat çekerken, AKP'deki erime de gözler önüne serildi.

CHP'nin büyük başarılar elde ettiği tarihi seçimin ardından, seçim sonuçlarına ilişkin tahminler de gündeme geldi. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise iktidar yanlısı gazetelerden Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın seçimlerden iki hafta önce kaleme aldığı "Galiba bu seçimde" başlıklı yazısı oldu.

Ahmet Hakan'ın neredeyse hiçbir tahmininin tutmadığı yazısı, sosyal medyada alay konusu oldu.

Ahmet Hakan'ı ti'ye alan sosyal medya kullanıcılarından bazıları ironik paylaşımlarda bulundu.

Bir kullanıcı, "Ahmet Hakan'dan nokta atışı seçim tahmini. Gazeteci dediğin böyle olmalı" ifadelerine yer verirken başka bir kullanıcı "Seçimlerle ilgili en isabetli tahmini yapan 'şeftaliyi' taktimimdir; bakınız Ahmet Hakan sonuçları nasıl da doğru tahmin etmiş" diye yazdı.





Sosyal medyada yapılan diğer paylaşımlar ise şöyle: