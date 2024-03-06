'Ahmet'in Türküsü' filminin yönetmeni Sabancı: Hiç kimsenin telif hakkı söz konusu değil

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan ve 4 Mart'ta vizyona giren 'Ahmet’in Türküsü' filminin yönetmeni Kudret Sabancı, Kaya'nın ailesinden gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Sabancı, "kamuya açık bilgilerle çekilen bir film için herhangi bir izin gerekmemektedir" dedi.

Ahmet Kaya'nın hayatını merkeze akan Ahmet'in Türküsü filmi 4 Mart'ta vizyona girdi.

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu film hakkında, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, filmi bir ticari proje olarak gördüklerini ve asla desteklemediklerini belirtmişti.

Telif davası nedeniyle gündemden düşmeyen filme ilişkin, yönetmeni Kudret Sabancı'dan da açıklama geldi. Sabancı, filmle ilgili yargıya konu olan anlaşmazlığa işaret ederek "Tarihsel ve somut olaylar üzerinde hiç kimsenin telif hakkı söz konusu değildir" dedi.

Sabancı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son Şarkı – Ahmet’in Türküsü” isimli sinema filmimiz sonunda izleyicilerle buluştu. Bilindiği üzere, daha önce planlanan gösterim, öncelikle pandemi daha sonra da muhatap kaldığı bir takım hukuki süreçler sebebiyle bugüne kaldı. Topluma mal olan kişilere ilişkin yapılan filmler maalesef zaman zaman çeşitli spekülasyonlara maruz kalmaktadır. Ahmet Kaya da son dönemde çeşitli şekillerde adları gündeme gelen ve tartışmalara neden olan diğer kişiler de insanlığın, kültürün ve tarihin ortak değerlerine dönüşmüşlerdir.

"TARİHSEL VE SOMUT OLAYLAR ÜZERİNDE HİÇ KİMSENİN TELİF HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu kişilerin adları, dış görünüşleri, hayatı ve düşünceleri gibi kişiliğine dair unsurları, telif hakları kapsamında değil, kişilik hakları kapsamındadır ve hayat hikayeleri de alenileşmiş durumdadır. Tarihsel ve somut olaylar üzerinde hiç kimsenin telif hakkı söz konusu değildir. Dolayısıyla kamuya açık bilgilerle çekilen bir film için herhangi bir izin gerekmemektedir. Ülkemizde ve dünyada bu konudaki kriterler yeterince açıktır ve bu konuda son derece özenli davrandığımızın bilinmesini arzu ederiz.

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GÜLTEN KAYA NE DEMİŞTİ?

4 Mart'ta vizyona giren film hakkında Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gülten Kaya, şunları söylemişti:

"Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına 'film' demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu 'kurmaca' kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz. Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dahil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız. Değerli Ahmet Kaya sevenleri, dinleyicileri; sizlere 'Ahmet Kaya Filmi' gibi tanıtılan bu ticari sömürü araçlarına itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır. Bir yaşamı bütünüyle algılayıp seyirciye öyle aktarmak gibi hakiki ve esas dertlerden uzak, arama motorlarından edinilmiş yanlış bilgi kırıntılarından senaryo üretebilecek kadar amatör olan ve sinema sektörünü giderek bayağılaştıran bu tüccarların ve ticaretlerinin miadı nihayet dolduğunda, muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız."