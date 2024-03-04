Ahmet Mümtaz Taylan’dan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması: Değişiklik, kendisinin de onayıyla yapıldı

Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah karakterini canlandırmaya başlayan Ahmet Mümtaz Taylan, değişikliğin Tanrıöğen'in de onayıyla yapıldığını söyledi.

Settar Tanrıöğen yerine diziye gelen ve Abdullah karakterini canlandırmaya başlayan Ahmet Mümtaz Taylan, söz konusu değişikliğin sağlık sorunları nedeniyle diziye devam edemeyen Tanrıöğen'in de isteği ve onayıyla gerçekleştiğini söyledi.

Taylan, dün Aslı Atasoy’un sunduğu ve İBB Kültür ve Sanat tarafından düzenlenen ‘Görseli Düşünmek’ temalı seminerde konuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, panel öncesi Magazin News’ten Cenker Tezel’e konuşan Taylan, "Öncelikle Settar kardeşimize acil şifalar diliyorum. Bizim için çok kıymetlidir; hem insan olarak, hem oyuncu olarak… O sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi ama iş devam ediyor. 5 hafta falan beklediler toparlanması için ama kendisinin de isteğiyle, onayıyla bu şekilde devam etme gereği doğdu… Ben de destek olmak için sevilen bir iş hakkını vermeye çalışacağım" dedi.

"İŞE GÖSTERİLEN SEVGİYE LAYIK OLMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

'Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünün finalinde ilk kez seyirci karşısına çıkan Taylan gelen eleştirileri de değerlendirdi. Taylan, "Kabul edenler de oldu, ‘Ay olacak mı acaba ?’diye kaygılanan da oldu… Hepsi olur. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İşe gösterilen sevgiye layık olmaya gayret edeceğiz. Bakalım önümüzdeki günlerde görürüz" diye konuştu.

"İSTERSE DİZİYE DÖNER"

Ahmet Mümtaz Taylan "Settar Tanrıöğen’le dost olacak kadar görüşemedik ama saygım, sevgim çok fazladır. Özel bir oyuncudur, bir sürü işini bayılarak izledik. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur, döner… İsterse diziye döner ya da başka işler yapar. Her zaman gözümüze ondadır" ifadelerini kullandı.