Ahmet Mümtaz Taylan’dan RTÜK'e 'Kızıl Goncalar' tepkisi

'Kızıl Goncalar' dizisinin üçüncü bölümüne getirilen sansürü eleştiren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, "Kültürel iktidara talipseniz donanım şart" dedi.

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan 'Kızıl Goncalar' tarikat ve cemaatlerin hedefinde. Dizinin afişlerine boyalı saldırı düzenlenmiş ve çekimler için verilen mekan izinleri iptal edildi.

İnceleme başlatan RTÜK Fox TV'ye 9 milyon TL idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi cezayı onayladı ve 8 Ocak'ta dizinin yayın saatinde deprem belgeseli yayınladı.

Diziye getirilen yayın yasağına tepki gösteren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, "RTÜK tel maşa kriterlerle hayatın önüne dikildikçe gülünç duruma düşüyor" dedi.

"SANSÜRLE ANCAK KENDİ MAHALLENİZDE YAŞARSINIZ"

Taylan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kızıl Goncalar tüm bileşenleriyle başarılı bir iş. ‘Her mahallenin ezberini bozabilecek’ bu tür cesur yapımlara yönelik sansürleme çabası da haksız ve yersiz. RTÜK tel maşa kriterlerle hayatın önüne dikildikçe gülünç duruma düşüyor. İktidar olmak zor değil. Ancak kültürel iktidara talipseniz donanım şart. Sansürle ve para saçarak ancak kendi mahallenizde yaşarsınız, yaşarız. Marifet birlikte yaşamakta.”