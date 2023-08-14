Ahmet Nur Çebi'nin firması 50 milyon dolar dolandırıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortağı olduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı, şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Güncel 14.08.2023 14:53 Giriş: 14.08.2023 14:53

Güncelleme: 14.08.2023 15:03 Kaynak: Haber Merkezi

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