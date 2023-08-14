Ahmet Nur Çebi'nin firması 50 milyon dolar dolandırıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortağı olduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı, şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu demir çelik firmasının 11 çalışanı şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan firma, 11 çalışanının şirketi dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi, 'Örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi.