Beşiktaş, Chamberlain'i açıkladı

Beşiktaş, geçen hafta İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş, uzun süren görüşmelerin ardından Alex Oxlade-Chamberlain'i renklerine bağladı. İstanbul'a geçen hafta gelmesine rağmen sözleşme detayları ve kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıkların durumu nedeniyle uzayan görüşmeler, imzayla sona ermek üzere.

Oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildiren Beşiktaş, transferi Twitter hesabından Chamberlain'in ikinci isminin baş harflerine gönderme yaparak duyurdu.

⭕❌ — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 14, 2023

Bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş kadrosuna katılan Chamberlain'in Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 10 maça çıkan 29 yaşındaki İngiliz orta saha, 1 gol kaydetti. Liverpool formasını 6 sezon terleten Chamberlain, Premier Lig'de toplam 10 gol 11 asist ile oynadı.

Ondan önceki 6 sezonda Arsenal'de oynayan Chamberlain, İngiltere Milli Takımı'nda ise 15 resmî maçta 3 gol 4 asist kaydetti.