Alex Oxlade-Chamberlain imza için İstanbul'da
Beşiktaş'ın görüştüğü Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'a geldi. Yönetimle son kez masaya oturacak Chamberlain'in, aksilik çıkmaması durumunda imza atması bekleniyor.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiği Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'a geldi. Kulüp yönetimiyle son kez görüşecek Chamberlain, bir sorun çıkmaması halinde sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geçtiğimiz hafta İngiltere’de bizzat görüştüğü Oxlade-Chamberlain, teklifi kabul ettiğini dün bildirdi.
29 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.
Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 10 maça çıkan Chamberlain, 1 gol kaydetti. Liverpool formasını 6 sezon terleten Chamberlain, Premier Lig'de toplam 10 gol 11 asist ile oynadı.
Ondan önceki 6 sezonda Arsenal'de oynayan Chamberlain, İngiltere Milli Takımı'nda ise 15 resmî maçta 3 gol 4 asist kaydetti.