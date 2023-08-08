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Alex Oxlade-Chamberlain imza için İstanbul'da

Beşiktaş'ın görüştüğü Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'a geldi. Yönetimle son kez masaya oturacak Chamberlain'in, aksilik çıkmaması durumunda imza atması bekleniyor.

Spor
  • 08.08.2023 10:35
  • Giriş: 08.08.2023 10:35
  • Güncelleme: 08.08.2023 17:51
Kaynak: Haber Merkezi
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Alex Oxlade-Chamberlain imza için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiği Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'a geldi. Kulüp yönetimiyle son kez görüşecek Chamberlain, bir sorun çıkmaması halinde sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geçtiğimiz hafta İngiltere’de bizzat görüştüğü Oxlade-Chamberlain, teklifi kabul ettiğini dün bildirdi. 

29 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. 

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 10 maça çıkan Chamberlain, 1 gol kaydetti. Liverpool formasını 6 sezon terleten Chamberlain, Premier Lig'de toplam 10 gol 11 asist ile oynadı.

Ondan önceki 6 sezonda Arsenal'de oynayan Chamberlain, İngiltere Milli Takımı'nda ise 15 resmî maçta 3 gol 4 asist kaydetti. 

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