Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'a kalmaları halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.
Kura çekiminde Fenerbahçe, Beşikta ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Twente - Riga eşleşmesinin galibiyle ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.