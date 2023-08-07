Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'a kalmaları halinde muhtemel rakipleri belli oldu.

Spor
  • 07.08.2023 15:22
  • Giriş: 07.08.2023 15:22
  • Güncelleme: 07.08.2023 15:26
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.

Kura çekiminde Fenerbahçe, Beşikta ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Twente - Riga eşleşmesinin galibiyle ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasarayın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Galatasarayın elenmesi halinde Avrupa Ligi Play-Offundaki rakibi belli oldu
BirGün'e Abone Ol