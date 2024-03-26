Ahmet Şık, Gökhan Zan hakkında konuştu: 'Kendinden şüphen var mı' diye sordum

TİP Milletvekili Ahmet Şık, partisinin desteğini çektiği Hatay adayı Gökhan Zan'ın durumu hakkında konuştu. Durumun Gökhan Zan'ın iddia ettiği gibi olmadığını anlatan Şık, adli bilişim ve siber güvenlik uzmanından gelen rapora da değindi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, basına sızan ses kayıtlarının ardından partisinin desteğini çektiği Hatay adayı Gökhan Zan'ın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili Sözcü TV'de konuşan Ahmet Şık, Gökhan Zan'ı adaylığı açıklanmadan 2 gün önce tanıdığını ve sevdiğini söyledi.

7 Mart'ta TİP'in Antakya adayı Ecevit Alkan'ın Gökhan Zan hakkında uyarıda bulunduğunu aktaran Ahmet Şık, yaşananları şöyle anlattı:

"KENDİNDEN ŞÜPHEN VAR MI?"

"Gökhan Zan'dan bir para istendiği konusuna ben kaniyim açıkçası. Gökhan o süreçte 'Benden gram şüpheniz varsa hemen adaylıktan çekilebilirim' dedi. Ben kendisine inandım. 'Kendinden şüphen var mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. O zaman 'Benim de yok' dedim.

Şantaj, tehdit, haberleşmenin gizliliğini ihlalden suç duyurusunda bulunabiliriz dedik. Bunu kabul etti ancak ilginç bir şekilde Gökhan Zan bize şunu sordu: 'Biz suç duyurdusunda buluduğumuzda, mahkemede bu konuşmalar vesaire konuşulur mu?' Biz'Tabii ki gelir' deyince 'O zaman sadece haberleşmenin gizliliğini ihlalden suç duyurusu yapalım' yanıtı verdi. 9 Mart'ta suç duyurusunda bulunduk ama şantaj ve tehdit kısmını kendisi istemedi...

'LÜTFÜ SAVAŞ'A YAKIN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM ARACILAR..."

Daha sonra bana Lütfü Savaş'a yakın olduğunu düşündüğüm aracılar ses kaydını getirdi. 13 Mart gecesi 5 kişinin olduğu ortamda o kaydı dinledim. Telefondan dinledim. İnanmadım Gökhan'a ait olduğuna. Ertesi gün kulaklıkla defalarca dinledim. Ve maalesef Gökhan'a ait olduğunu anladım.

Durumu partiyle paylaştım. Gökhan'ı Hatay'a çağırdım... Ertesi gün 3 parti yetkilisiyle toplantı yaptık. Kaydı reddetti, deep fake dedi. Ben de 'Kayıt gerçek, ancak kesilip biçildiğini' söyledim."

"DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gökhan Zan'ın spor yorumculuğu istediğini kabul ettiğini aktaran Ahmet Şık, "Futbol yorumculuğunun hakkı olduğuna inanarak söylüyor bunu. 'siyasete girdem meslek kariyerimi yaktım. bu benim hakkım. Tabii ki isteyeceğim' diyor. Bunu safça söylüyor. Nerede siyaset yaptığını, neyle mücadele ettiğini bile anlayamayan bir çizgiden söylüyor. Bunu duyunca çok şaşırdım " diye konuştu.

Ahmet Şık, adli bilişim ve siber güvenlik uzmanından kayıtlarla ilgili rapor istediklerini ve 27 sayfalık raporda kayıtların doğru olduğunun belirtildiğini de anlattı.