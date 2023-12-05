'Ahmet Türk, İBB Başkan Adayı olarak gösterilecek' iddiasına yalanlama

HEDEP'li Ahmet Türk'ün İBB Başkan Adayı gösterileceği iddiasına yalanlama geldi. Türk'ün danışmanı Enver Ete, "İstanbul’la ilgili böyle bir düşüncesi yok" dedi ve ekledi: "Başka bir ilden aday olabilir. Kesinleşen bir şey yok."

HEDEP'li Ahmet Türk'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterileceği iddiası yalanlandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı için Ahmet Türk'ü göstereceğini iddia etti. Yarkadaş, partide adaylık için ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu'nun da olduğunu söyledi.

Ahmet Türk’ün danışmanı Enver Ete, TELE1'e yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanladı.

"Gülüyoruz… Asla böyle bir şey yok" diyen Ete, "Ahmet Bey’in sağlık durumu iyi. Başka bir ilden aday olabilir. Kesinleşen bir şey yok. Aday olursa partinin kararı olur" ifadelerini kulalndı.

Ete, şunları söyledi: "Ahmet Bey bu kararına dışına çıkmaz. Ama net olarak söylüyorum ki İstanbul’la ilgili böyle bir düşüncesi yok."

HDP PM'DE YEREL SEÇİM KARARI NETLEŞECEK

HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eş Genel Başkanımızın işaret ettiği gibi, MYK’mız da ciddiyetle tartışıp değerlendirdi ve Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımıza girme eğilimi ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Doğan, "Bu karar, MYK’nın önerisi olarak Parti Meclisinde değerlendirilecek" demişti.