Ahmet Türk, Mardin için yeniden aday

Siyasetçi Ahmet Türk, DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye eş başkan aday adaylığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı’yken görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk, DEM Parti’den yeniden belediye eş başkan aday adayı olduğunu duyurdu.

Aday adaylığını X’ten duyuran Türk, şunları yazdı: “Kayyımdan hesap sormak, yarım kalan işlerimizi tamamlamak, halkın iradesini yeniden Dillerin ve Dinlerin kadim şehri Mardin’ le buluşturmak adına bu dönem yeniden DEM partiden Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Özgür yarınlarımız için…”