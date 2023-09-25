Aile Bakanı Göktaş: Suudi Arabistan ve Türkiye tarihi ve kültürel olarak iki dost ve kardeş ülkedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Bakan Göktaş, konuşmasında “Suudi Arabistan ve Türkiye tarihi ve kültürel olarak iki dost ve kardeş ülkedir. Suudi Arabistan halkıyla paylaştığımız ortak değerlerimiz bizim için her zaman kıymetlidir.” dedi.

Bakan “Stratejik ortaklık temelinde yürüttüğümüz ilişkilerimiz hem ülkelerimizin geleceği hem de bölgemizin istikrarı için çok önemli” ifadelerini kullandı.