Aile Bakanı sorunları çözmenin yolunu buldu: Yokmuş gibi yap

Aile Bakanlığı, yoksul aile sayısını açıklamamakla başladığı veri gizleme politikasını, işbirliği yapılan STK’ler ve yetiştirme yurtlarındaki çocuklarla da sürdürdü. Bakan Göktaş, STK’leri açıklamadı, ‘‘çocuklar” sorusunu geçiştirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Muhalefetin sorularına komisyon toplantılarında yanıt vermeyen ve yanıtları yazılı olarak bildireceğini belirten çok sayıda bakanın yazılı cevapları da beklentiyi karşılayamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın sorularına verdiği yazılı yanıtlar ise “Bakan dalga mı geçiyor?” yorumuna neden oldu.

ÇOCUKLAR GİZLENİYOR

CHP'li Akay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, yetiştirme yurtlarında kalan çocukların korunamadığını ve uyuşturucu kartelleri ile fuhuş çetelerinin ellerine düştüğünün altını çizdi. Akay bu kapsamda, “Yetiştirme yurtlarından kaçan çocukların istatistikleri nedir?” diye sordu. Bakan Göktaş, çocukların akıbetini komisyonda açıklamayacağını ancak ayrıntılı bir yazılı yanıt vereceğini kaydetti. Yanıtta ise yalnızca bakanlığın konu hakkında yaptığı çalışmalara yer verildi. Yanıta tepki gösteren Akay, “Göndermeyeceksen neden göndereceğim diyorsun Sayın Bakan? Cevabı basit, denetim mekanizmasını baypas etmek” diye konuştu.

BAKAN ALAY EDİYOR

Bakan Göktaş’ın skandal yanıtları bununla da sınırlı kalmadı. Göktaş, “2024 yılı için ‘Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler’ kalemine 20 milyon 344 bin TL yazılmış. Bu transfer hangi kuruluşlara yapılacak?” diye sordu. Komisyonda yaptığı sunumda, bakanlığın 19 STK ile protokol yaptığını ve protokoller çerçevesinde harcamalar yapıldığını anlatan Göktaş, yazılı yanıtında ise “STK’lere herhangi bir ödenek ayrılmadı, transfer yapılmadı” ifadesini kullandı. Yanıta yönelik değerlendirmelerde bulunan Akay ise “Bakan kendini mi yalanlıyor yoksa bakanlık bürokratları mı bakanı yalanlıyor orasını bilemiyoruz fakat verilen cevap Sayın Bakan’ın imzasını taşıdığı için Sayın Bakan’ın verdiği cevapla adeta aklımızla alay ettiğini söylemek mümkün” dedi.

27 Ekim 2023 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında bakanlıkların bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, yurttaşın yararına teklif edilen tüm önergeler AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Kamuoyunda, “Halkın değil, Saray'ın bütçesi” değerlendirmelerine neden olan 2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinden önce gerçekleştirilen komisyon toplantılarında da bakanlar adeta kaçak dövüştü. Muhalefet milletvekillerinin sorduğu soruların tamamına yakını yanıtsız bırakıldı.