Yoksulluğa övgü

Aile Bakanı Göktaş, sosyal yardım verileri ile övündü. Bakan Göktaş, 4,4 milyon haneye yoksul olduğu için yardım yapıldığını belirtti. Bakan “Vatandaşımız yardımlara artık daha kolay erişiyor” diyerek adeta övündü.

Mustafa BİLDİRCİN

Derinleşen ekonomik kriz sonucu yurttaş adeta sosyal yardımlara muhtaç hale geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal yardım verileri ile övündü. 4,4 milyon haneye 17,6 milyon kişiye yoksul olduğu için yardım yapıldığını aktaran Göktaş, “7/24 çalışan destek hattımızla vatandaşlarımız yardımlara artık daha kolay erişebiliyor” diye konuştu. Öte yandan Göktaş, ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısını da açıkladı.

BAKILAMAYAN ÇOCUKLAR

Bakan Göktaş ise son açıklamasında sosyal yardım yapılan hane sayısının arttığını belirterek, adeta bununla övündü. Bakan Göktaş, konuşmasında şunları dile getirdi: “Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82’si çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdır yani yardım alanların yüzde 82'si yaşlılardan, çocuklardan ve engellilerden oluşuyor. Bugün sosyal ve ekonomik destek programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 164 bin çocuğun sağlıklı gelişimlerine katkı sunuyoruz. Koruyucu Aile Programı’mızla 9 bin 655 çocuk bugün aile şefkatiyle büyüyor. Her bir çocuk için ailelere 5 bin 705 TL destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra evlat edinme hizmetiyle de 19 bin 496 çocuğu sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Bugün engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Toplam 560 bin 647 engelli vatandaşın evde bakımları için ailelerine aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıyoruz.”

ÇÖZÜM SOSYAL POLİTİKA

Öte yandan uzmanlara göre, Türkiye bir sosyal yardım devletine dönüşmüş durumda. Geçim sıkıntısıyla boğuşan yurttaşların sayısı artarken halk, bu cendereden bir türlü çıkamıyor. Uzmanlara göre çözüm, sosyal politikaların uygulanmasından geçiyor.

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‘YARDIM YAPILACAK HANELER YANDAŞLAR TARAFINDAN SEÇİLİYOR’

Aile Bakanlığı’nın 2024 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, sosyal yardım verileri tartışma yarattı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 1 milyon hanenin sosyal yardım aldığını belirten CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, sosyal yardım alan hane sayısının bu yıl itibarıyla 4,4 milyona ulaştığını belirtti. Ersever, yardım alacak kişilerin AKP’liler tarafından belirlendiğini öne sürdü. Sosyal yardım dağıtımının, “AKP'nin il ve ilçe başkanlıklarının inisiyatifinde yandaşlara çalışan bir mekanizma haline getirildiğini” savunan Ersever, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani eğer oralardan izin alamazsanız bir yardım yapamıyorsunuz, kaymakamlıklarda da bu konuda çok fazla sayıda şikâyet var. Ayrıca, vatandaşlarımız yardım almak için saatlerce banka ve PTT ödeme noktalarında bekletildiklerini ve bu durumun onurlarını kırdığını ifade ediyorlar. Bu çağda bu manzara bu ülkeye yakışmıyor.”