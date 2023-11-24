AKP yoksulluktan reklam çıkardı

Bütçe görüşmelerinde AKP Grubu adına konuşan Ayşe Keşir, sosyal yardım kalemi sayısının 50’yi aşmasının “Artan refahtan toplumun tüm kesimlerinin pay alma politikası”nın sonucu olduğunu söyledi.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına Türkiye’nin yoksulluk verileri damgasını vurdu. Komisyonda AKP Grubu adına konuşan AKP Milletvekili Ayşe Keşir, sosyal yardım verilerine, “Olumsuz anlam yüklemenin yanlış” olduğunu söyledi ve sosyal yardım kalemleri sayısındaki artışı refah ile ilişkilendirdi. AKP’li Keşir'in kadına yönelik şiddete yönelik yaptığı açıklamalar da komisyonda tartışmalar yol açtı.

Anayasa'nın "Sosyal Devlet" ilkesinin, “AKP döneminde ete kemiğe büründüğünü” öne süren Keşir, “Sosyal yardım kalemleri bugün 50'yi aşmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Keşir, sosyal kalem sayısındaki artışın, Türkiye'deki yoksulluğun artması ile ilişkilendirilmesine yönelik ise “Son derece yanlış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Keşir’in sözleri, komisyonda büyük tartışma yarattı. Türkiye'de 4,4 milyon haneye ve 17 milyondan fazla yurttaşa ulaşan sosyal yardım alan sayısı yoksulluğun boyutunu ortaya koysa da AKP’li Keşir, “Artan refahtan toplumun tüm kesimlerinin pay alma politikasıdır kalem sayısının artması. Özellikle bunu ifade etmem lazım” ifadelerini kullandı.

OLMAYAN VERİYİ AÇIKLADI

Keşir’in ifadeleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Hemen her gün bir kadın cinayeti Türkiye’nin gündemine otururken Keşir, kadına yönelik erkek şiddetinin AKP döneminde suç olduğunu öne sürdü. Keşir’in, Türkiye ve Dünya gerçekliği ile uyuşmayan veriler ile dolu konuşmasında, şunlar kaydedildi:

“Bütün dünyada en yüksek kadına şiddet verisi oranı oransal olarak Türkiye'de’ denildi. Bakın, Birleşmiş Milletlerin verileri burada, merak ederseniz açar, bakarsınız. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika dahil en düşük oran Türkiye'de. Bakın, ben insan haklarını oranlar üzerinden tanımlamaya da karşıyım ama bir tane bile olmasın ama ne olur... Birleşmiş Milletler verileri bu, sizin elinizde tutuşturulan veriler değil, Birleşmiş Milletler verileri bunlar.”

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4 DAKİKADA BİR SOSYAL YARDIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal yardımlara yönelik şunları söyledi: “Bugün 50’den fazla sosyal yardım programıyla çeşitli kalemlerde daha çok vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Dört dakikada bir sosyal yardımdan faydalanabiliyorsunuz. Daha önce kapsam dışı bıraktığımız ihtiyaç sahiplerine de destek oluyoruz farklı kalemlerden.”