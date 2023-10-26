Aile Bakanlığı, Ezidi çocuğu, kendisini kaçırıp 'satışa çıkaran' IŞİD’li aileye teslim etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı korumasındaki Ezidi kız çocuğun, kendisini Türkiye’ye kaçırarak dark web'de ‘satışa çıkaran’ IŞİD’linin ailesine teslim edildiği ortaya çıktı.

IŞİD tarafından 2017 yılında Türkiye'ye kaçırılan, ardından derin internette (dark web) satışa çıkarılan ve Ankara'da Şubat 2021'de örgütün hücre evine düzenlenen operasyonla örgüt üyesi aileden kurtarılan Ezidi kız çocuğun, aynı aileye teslim edildiği ortaya çıktı.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre Şengalli çocuğu Türkiye'ye getiren IŞİD'li hakkında, ilk örnek teşkil edecek şekilde 'uluslararası insan ticareti' suçlamasıyla dava açılmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın korumasına verilen çocuk, soruşturma sürecinde şüphelilere hafta sonu yatılı olarak gönderilmişti.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 24 Şubat 2021 tarihinde Ankara Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Pursaklar Sevgi Evi’ne teslim edilen Ezidi kız çocuğu, yaklaşık 3 ay sonra, hafta sonları IŞİD’li aileye gönderilmeye başlanmıştı.

Avukatların da eline geçen belgeye göre, Ezidi kız çocuğu, 21 Haziran 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın onayı ile “koruma kararı” kaldırılarak Pursaklar Sevgi Evi görevlileri tarafından “teslim tutanağı” ile IŞİD’li aileye teslim edildi.