Aile birleşimi vizesinde Türkiye 1’inci

Haber Merkezi

Almanya bu yıl aile birleşimi için yaklaşık 125 bin vize verdi. Bu vizelerde Türkiye'den gelenler ilk sırada yer aldı.

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) ait gazetelerin haberine göre Sol Partili milletvekili Clara Bünger Dışişleri Bakanlığına soru önergesi verdiği. Dışişleri Bakanlığının yanıtına göre, aile birleşimi için verilen 124 bin 625 vizenin küçük bir bölümü olan 10 bin 570'i sığınmacı olarak tanınan kişilerin aile üyelerine verildi. Bu vizelerin çoğu Suriyeli sığınmacıların aile üyelerine verildi. Almanya'da yaşayan ve sığınmacı olmayan kişilerin yakınlarına "genel aile birleşimi" için verilen vize sayısının ise 101 bin 734 olduğu belirtildi. Aile birleşimi için verilen vizelerde 12 bin 536 ile Türkiye'den gelenler ilk sırada yer aldı.