'Aile içi mesele' görevden aldırmıştı: Turkcell'e Saray'dan genel müdür

Turkcell Genel Müdürlüğü görevine, eski Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kardeşi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı. Geçtiğimiz günlerde Berat Albayrak'a yakın olduğu bilinen Bülent Aksu, genel müdür olarak atandıktan 10 gün sonra görevden alınmıştı. Aksu'nun görevden alınmasının perde arkasında ise Bilal Erdoğan'a yakın olan Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ile yaşanan 'atama' anlaşmazlığı olduğu öne sürülmüştü.

Güncel 13.10.2023 14:24 Giriş: 13.10.2023 14:24

Güncelleme: 13.10.2023 14:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Turkcell Genel Müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı. AA'nın aktardığı bilgiye göre, Turkcell Yönetim Kurulu kararıyla ataması onaylanan Ali Taha Koç, bugünden itibaren göreve başladı. Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında, 15 Eylül'de Turkcell Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bülent Aksu'nun 10 gün sonra görevden alınmasının perde arkasına ilişkin detayları vermişti. Altaylı, Aksu'nun Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden alınmasının 'aile içi mesele' olduğunu yazmıştı. Altaylı,Şenol Kazancı ile yaşanan 'atama' anlaşmazlığından dolayı Aksu'nun istifasının istendiğini öne sürmüştü. Kazancı'nın Bilal Erdoğan'a, Aksu'nun da Berat Albayrak'a yakın olduğunu kaydeden Altaylı, "Aile içi mesele. Kaybedeni ise Berat Albayrak" demişti. ALİ TAHA KOÇ KİMDİR? Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Koç, 2014 yılında Türkiye'ye dönerek Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atanan Koç, eş zamanlı olarak tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin kurulum sürecini yönetti. 2018'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atanan Ali Taha Koç, aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Turkcell'deki görevden almanın arkasından 'aile içi mesele' çıktı: "Kaybedeni Berat Albayrak"