Aile sağlığı merkezleri 5 gün çalışmayacak

Haber Merkezi

Kocaeli’nde 3 aile hekiminin hasta yakınları tarafından şiddete uğramasının ardından aile hekimleri bugün itibariyle 5 gün iş bırakacak. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, sağlıkta şiddetin artık sağlıkta teröre dönüştüğünü belirterek "Sağlık Bakanlığı’nın kınama dışında daha etkin ve caydırıcı çözümler bulmasını istiyoruz" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHASE) ise açıklamada "9 Ekim’de (bugün) Kocaeli’nde gerçekleşecek iş bırakma eylemini Türkiye genelinde uygulama kararı aldığımızı deklare ediyoruz. Sonuç alınmazsa eylemlerimiz paydaş federasyon ve STK’lerle birlikte artarak devam edecektir" denildi.