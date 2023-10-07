"Bakanlık sağlıkta şiddet verilerini paylaşmıyor"

Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddete ilişkin verilerin paylaşılmamasına tepki gösteren CHP'li Pala, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Verilerin açıklanmamasının sağlıkta şiddet sorununun kök nedenlerini, gidişatını ve alınan önlemlerin etkisini tartışmayı zorlaştırdığına vurgu yapan Pala, söz konusu verilerin paylaşılmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık çalışanlarının "Alo 113 BEYAZ KOD" üzerinden şiddete maruz kaldıklarında yaptıkları başvuruların verilerinin Sağlık Bakanlığınca paylaşılmamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Pala verdiği önerge ile Sağlık Bakanlığı’nın güncel Beyaz Kod verilerini paylaşmamasını eleştirdi ve sağlık çalışanları tarafından bildirilen sağlıkta şiddet olaylarının, özel/kamu sektörüne, sağlık hizmet basamaklarına, sağlık meslek gruplarına, şiddetin türüne ve sağlık çalışanlarının cinsiyetine göre dağılımını içeren sorularını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak yanıtlamasını istedi.

Pala, Koca'dan ayrıca Beyaz Kod ile ilgili hukuki işlemlerin sayısını, bu işlemler sonucunda verilen kararları ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta şiddeti önlemek için herhangi bir eylem planı olup olmadığı sorularını da yanıtlamasını istedi.

VERİ TALEPLERİ YANITSIZ

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Pala, Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddet ile ilgili veri talebine yanıt vermediğini belirterek şunları aktardı;

"Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddet ile ilgili güncel verileri taraflar ve kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Verilerin açıklanmaması, sağlıkta şiddet sorununun kök nedenlerini, gidişatını ve alınan önlemlerin etkisini tartışmayı zorlaştırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022’de Sağlık Bakanlığına bir yazı yazmış; yazıya kanunen belirlenmiş süre içinde yanıt verilmemesi üzerine konuyu idare mahkemesine taşımıştır. Ankara 6. İdare Mahkemesi, Beyaz Kod verilerini istemenin Türk Tabipleri Birliği’nin görev tanımı kapsamında olduğuna, verileri paylaşmanın ise Sağlık Bakanlığının sorumluluğu gereği olduğuna hükmetmiştir. Ancak Bakanlık, mahkemenin hukuki olarak verileri açıklama hükmüne rağmen bu verileri resmi olarak paylaşmamaktadır."